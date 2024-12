Meuse Attractivité récompensée : découvrez ses innovations numériques primées en 2024

Le jeu vidéo en réalité virtuelle , développé par Game in Society avec le soutien du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), propose une expérience immersive unique., ce jeu permet aux utilisateurs de parcourir en vélo les sites emblématiques de la Meuse . À travers un, les joueurs collectent des points représentant des spécialités locales, dont le design a été imaginé par l'artiste Redpaln. Véritable outil de promotion, Meuse Rider éveille la curiosité et incite à explorer le territoire meusien, au cœur de la région Grand Est.En parallèle, la plateforme emploi.lameuse.fr se démarque en facilitant la mise en relation entre talents et employeurs. Conçue par les, avec des, elle met en lumière les métiers en tension et valorise les opportunités professionnelles locales. Encore unique en France, cet outil représente un atout majeur pour la dynamisation de l’emploi en milieu rural.Cette double reconnaissance confirme, soutenant ainsi le développement économique et touristique de la Meuse.