La réalité virtuelle : une autre façon de voyager ?🔑

Pour l'agence FlyView, la réalité virtuelle ne remplace pas le voyage réel, mais le complète. " Nous ne souhaitons pas remplacer, mais proposer quelque chose de différent ", affirme Sophie Lemonde. Elle ajoute que l'objectif de FlyView est de " donner envie aux visiteurs d'aller visiter ces lieux en vrai " après les avoir découverts en VR.



Tandis que chez Eclipso, on pense l'inverse, " il y a plein de personnes qui, pour des raisons médicales, financières, parfois, ne peuvent pas se déplacer aussi loin " souligne Arnaud Lefebvre.



De même, le directeur d'exploitation d'Éclipso Paris insiste sur le caractère "hyper réel" des expériences proposées, qui, bien que virtuelles, sont basées sur des recherches rigoureuses et des faits véridiques. Il s'agit de recréer des moments de l'histoire avec une telle précision que l'expérience devient un outil éducatif autant qu'un divertissement.



La réalité virtuelle dans le tourisme a encore un long chemin à parcourir, mais l'engouement est palpable.



" Depuis 2-3 ans, c'est quelque chose qui reprend ", observe la directrice marketing de Flyview, notant une démocratisation croissante de la technologie VR dans divers domaines. Elle voit également un intérêt accru des jeunes générations et des familles pour ces expériences ludiques et culturelles.



Arnaud Lefebvre, quant à lui, voit un potentiel de croissance pour la réalité virtuelle comme outil d'engagement des visiteurs et même de fidélisation des clients après des voyages réels.



" Des agences de voyage commencent à travailler avec nous pour proposer aux gens qui sont allés en Égypte une sorte de séminaire post-voyage pour recréer un souvenir ", explique-t-il.