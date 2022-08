FlyView élargit ses expériences avec le survol de la France

L’embarquement près de la place de l’Opéra est scénarisé à la manière « Disneyland », avec accueil et démonstration dans un premier sas par une « technicienne » de la mission et passage ensuite dans la salle d’envol où une vingtaine de « jetpacks » montés sur vérin et connectés chacun à un casque de réalité virtuelle attend les passagers-pilotes.



Une fois le casque sur la tête, le scénario se poursuit avec un nouveau passage « virtuel » dans le hall d’embarquement pour rejoindre Ariane, la cheffe de mission, et commencer le voyage.



Il est le fruit d’une création hybride qui associe la vidéo filmée à 360° en qualité 8K, à bord d’un ULM qui autorise de très longues séquences sans coupure, avec des séquences reconstituées en 3D temps réel.



Le passage de l’un à l’autre est imperceptible grâce à des mois de montage du studio Backlight, spécialiste de la réalité immersive.