Fréquentation touristique : après les JO, la France veut transformer l'essai [ABO]

Pour mettre à profit l'héritage des JO, a expliqué Rose-Marie Abel, les touristes seront incités à visiter ou à redécouvrir les lieux et les trésors du patrimoine qui ont été mis en avant durant la période des Jeux, à travers le parcours de la flamme et les principaux sites de compétitions.



Afin de "prolonger l'expérience", Atout France met d'ores et déjà en avant des idées de séjour en France, à Paris comme en province. Et, histoire d'enfoncer le clou sans attendre, une trentaine de journalistes internationaux ont été invités ces jours-ci en France.



Parmi eux, beaucoup avaient couvert les JO et ont dit, lors de la conférence, leur "enthousiasme" à leur programme de visites, avec des sites liés directement aux JO mais aussi des lieux qui l'ont été indirectement comme, par exemple, La Monnaie de Paris chargée de frapper une monnaie de 2€ commémorative mettant en valeur les Jeux Olympiques au travers des figures numismatiques françaises.



Auprès du grand public, a poursuivi Rose-Marie Abel, il faut "capitaliser sur les belles histoires et les images créées pendant les Jeux de Paris avec pour fil conducteur l’émotion" , "valoriser les rencontres et la qualité d’accueil qui a été saluée par le monde entier à l’occasion des Jeux et qui constitue un axe d’amélioration important par rapport à nos principaux concurrents ".



Il convient, a encore détaillé la DG par intérim d'Atout France, de "promouvoir le tourisme sportif, et d'attirer un public amateur d’activités sportives et outdoor avec un focus particulier sur le cyclotourisme. "



Le retour, le 23 juin prochain, de la vasque olympique dans le ciel de Paris - à l'endroit précis où elle était pendant les JO - sera un temps privilégié de communication.



Dans le même esprit, une communication adaptée sera développée auprès du secteur du tourisme d'affaires, tandis que des actions seront déployées pour former les professionnels afin de les aider à mieux répondre aux attentes d’une clientèle internationale et aux besoins d'accessibilité, et favoriser le partage d’expériences en termes de bonnes pratiques et de durabilité, notamment dans la perspective des JO d’Hiver 2030.