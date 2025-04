Tourisme hiver 2025 : la fréquentation se stabilise, portée par les étrangers

L'INSEE vient de dévoiler le focus n°352 « Bilan touristique hiver 2025 ».La fréquentation des hébergements collectifs de tourisme français pendant la saison hivernale 2025 se stabilise à un niveau comparable à celui de 2024, malgré un début de saison prometteur. Les hôtels et autres hébergements collectifs (AHCT résidences, villages vacances, auberges de jeunesse) comptabilisent 86,1 millions de nuitées entre décembre 2024 et mars 2025.La clientèle étrangère soutient la fréquentation des hébergements touristiques en 2025. Les nuitées des non-résidents augmentent de 900 000 (+3,3 %), accroissant la part des non-résidents de 1,2 point en un an. Mais le nombre de nuitées des touristes français est en retrait en 2025, avec un déficit de 1,4 million de nuitées sur les quatre mois d’hiver.