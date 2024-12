5 incontournables dans les Hautes-Vosges : entre sapins de Noël et sports d’hiver

Après avoir visité le musée Pierre-Noël (archéologie, arts populaires et histoire militaire de la région) et la, site doté d’une belle collection de manuscrits, les environs de Saint-Dié tendent les bras. A voir : le. Avec son église baroque, la seconde est l’un des plus seyants édifices religieux des Vosges.Le reste du territoire est. On ira se perdre dans lepour découvrir les massifs du. Ce dernier est réputé pour ses couchers de soleil magnifiques. En sillonnant en voiture au gré de l’inspiration cette «», on marquera l’arrêt devant les cascades de Rudlin, des Molières et de la Crache, cette dernière se jetant aux limites des Vosges et du Bas-Rhin.A la frontière des Vosges et de la Moselle, tout près de la, le, lui, est enchâssé au milieu des forêts vosgiennes. Féérie garantie lorsque ses berges se couvrent de neige…