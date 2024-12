Marseille à Noël : 10 activités incontournables à ne pas manquer !

Marseille s’illumine de mille feux avec des événements tels que la Foire aux Santons et le Marché de Noël, qui se tiennent jusqu’au 5 janvier 2025. Ces rendez-vous traditionnels offrent un aperçu unique de l’artisanat provençal. Le week-end des 20 et 21 décembre, des mappings lumineux orneront des lieux emblématiques tels que l’Hôtel de Ville, le Palais du Pharo et la Cathédrale de la Major, de 17h30 à 21h30. Ces spectacles immersifs séduisent chaque année un large public.



Le 21 décembre, un feu d’artifice sur le Vieux-Port marquera un temps fort de cette période festive, rassemblant habitants et touristes dans une ambiance conviviale.