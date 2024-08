Vosges du Nord : voyage au pays des verriers

Respect pour les ouvriers du chaud qui travaillent ici le cristal (du verre mélangé à de l’oxyde de plomb) en 3x8 dans un atelier ardent et bruyant. Fascination pour la pâte rouge, sortie des fours à 1 200° C, soufflée puis assemblée en verres de qualité Premium.



Admiration, aussi, pour les orfèvres de l’atelier de presse-papiers, qui sculptent des merveilles de boules de cristal. Enchantement, enfin, au « verre froid », où des mains expertes taillent, polissent et gravent à main levée vases, lustres et verres. Propriété du groupe Hermès depuis 1989, Saint-Louis a tracé sa route. En 1767, l’atelier était déjà reconnu verrerie royale ! Pierre Nierengarten a travaillé 40 ans dans l’usine. La pudeur lorraine le bride mais on soupèse la fierté de notre guide d’annoncer que l’entreprise exporte 80% de sa production, dont beaucoup au Moyen-Orient et recrute allègrement. On n’oubliera pas de visiter aussi le musée, parcours en élévation dessiné sous un lustre géant et dédié aux œuvres de la maison, dont le célèbre vase Versailles.