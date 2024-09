Alsace Destination Tourisme lance un outil de e-learning

Un tronc commun pour tous les utilisateurs avec 3 modules pédagogiques

Des parcours spécifiques adaptés au statut de l'apprenant, qu'il soit décisionnaire ou non (6 modules) L'ensemble des professionnels du secteur est concerné, qu'il s'agisse de gérants ou de personnel, dans des domaines tels que l'hébergement, la restauration, les offices de tourisme, les sites touristiques et culturels, les organisateurs de voyages, les collectivités, les gestionnaires d'activités, ou encore les étudiants en tourisme.

Cet e-learning gratuit, intitulé «», est destiné à l'ensemble des professionnels et acteurs du tourisme en Alsace. Il propose un parcours structuré en, abordant les principales questions du tourisme durable, telles que la mobilité douce, la gestion de l'eau et des déchets, la biodiversité, la transition énergétique ou encore l'alimentation durable.Accessible en ligne sans téléchargement, la plateforme permet de suivre. Chaque module inclut des vidéos, podcasts, quiz et animations pour un apprentissage interactif et engageant.Le parcours est divisé en deux parties :