Le Grand Est frôle les 30 millions de touristes sur l’année 2022

Les hôteliers du Grand Est voient la confirmation du retour vers l’activité d’avant la crise sanitaire. En un an, les taux d’occupation progressent de 18 points en moyenne régionale pour s’établir à 62% et se rapprochent des valeurs de 2019.



En revanche, le chiffre d’affaires hôtelier dépasse déjà de 11% le montant de 2019, en raison de la revalorisation des prix, et tous les segments de confort progressent dans les mêmes proportions.



Toutefois, les hôteliers des 3 grandes agglomérations alsaciennes qui avaient le plus souffert de la disparition des clientèles internationales n’ont pas encore atteint leur chiffre d’affaires d’avant crise, contrairement aux hôteliers de Reims, Metz ou Nancy.



Pour les locations saisonnières, le taux d’occupation régional s’établit à 46%, soit 5 points de plus qu’en 2021 et c’est 3 points de plus que le taux d’occupation de 2019. Leurs revenus sont estimés à 420 M€ et sont 1,4 fois supérieurs à ceux de 2021 et 1,6 fois à ceux de 2019.