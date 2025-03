Explore Grand Est : quel bilan après 3 années d'existence ?

Cette tendance s'explique en partie par le développement des espaces éditoriaux qui génèrent moins d'achat, puisque l'enjeu est plutôt inspirationnel et par la forte hausse du trafic naturel,.Les visiteurs sont plutôt en quête d’information que de réservation. De plus, il existe un contexte global de diminution du taux de conversion du secteur du voyage (-8% en 2024, source : Contentsquare). La plateforme ne prélève aucune commission, elle est un canal de visibilité et de vente pour les acteurs locaux. Et pour répondre toujours plus aux attentes des visiteurs, l'expérience utilisateur a été refondue en 2024.A lire sur le sujet : Explore Grand Est : une plateforme numérique inspirée des codes des OTA L'enjeu était donc de répondre à un meilleur usage sur le mobile, devenu incontournable lors des voyages.Ainsi, 80 % du trafic réalisé sur smartphone, les améliorations ont porté sur une réorganisation de la page d’accueil,une simplification du menu pour un accès rapide aux informations, optimisation de la valorisation des offres au sein des pages, navigation fluide et rapide...De plus, l'espace inspirationnel a lui aussi été repensé.Un service unique de fidélisation des clientèles, baptisé My Explore, via des collections d’offres touristiques exclusives et thématiques, a été mis en ligne.Comme de nombreux acteurs du tourisme, l'année 2024 a été marquée par l'introduction de l'intelligence artificielle. Celle-ci intervient comme une aide à la rédaction pour les prestataires.