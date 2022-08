J’ai testé une journée dans les Ardennes avec la SNCF

Le périple d’une journée bien remplie s’achève à Charleville-Mézières , la préfecture des Ardennes, qui a vu naître Arthur Rimbaud, et qui possède une réplique de la place des Vosges, la Place Ducale, bâtie par Clément Métezeau, frère de Louis Métezeau, auquel on doit la place parisienne. Comme la journée ne peut se terminer sans un dernier effort, des escaliers étroits montent jusqu’au sommet du beffroi qui culmine au-dessus du palais ducal qui abrite la mairie. Encore un point de vue spectaculaire sur les deux villes, Charleville et Mézières, qui ont fusionné dans les années 60.A la descente, on pourra avoir la chance de rencontrer le nouveau maire, Boris Ravignon, qui participe activement à faire connaître cette nouvelle approche d’un tourisme de proximité, favorisant les mobilités douces et valorisant un département encore trop souvent ignoré ou porteur d’idées reçues sur son climat et sa rudesse. Le soleil qui brille sur la place ducale balaie tout ce malentendu, et le réchauffement climatique va servir d'incitation à profiter d'un environnement très vert.