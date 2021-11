Explore Grand Est : une plateforme numérique inspirée des codes des OTA

Je ferai une réponse de normand, mais nous participons à la digitalisation.Pour ceux qui ne sont pas digitalisés, c'est là que la Région intervient ou les départements, via ses actions et des aides financières pour accélérer le passage vers le numérique des acteurs du Grand Est.Autant les institutions font un travail de digitalisation des entreprises, autant nous, nous sommes le canal de vente pour aider les professionnels, en accélérant leur commercialisation.Vous n'êtes pas sans savoir que la région Grand Est est assez nouvelle, puisque née de la fusion de plusieurs entités.Donc Explore Grand Est participe aussi à la mise en avant des destinations.De plus, notre spectre est très large, nous ne sommes pas positionnés que sur les hébergements.Puis concrètement, il n'y avait aucune solution à notre problématique sur le marché. Un tel positionnement est inédit en France, avec un écosystème aussi riche. La Région PACA se concentre sur les activités, les Hauts de France sur les idées week-end, un site qui fonctionne très bien d'ailleurs.Nous avons eu 6 mois pour lancer le projet. La période a été intense.C'est assez innovant, car nous avons fonctionné en mode start-up. Après sur la feuille de route, nous allons attaquer l'industrialisation de l'offre. Nous allons aussi ajouter des langues pour les marchés anglais, belge et allemand et aussi mettre en place des services de mobilités.Nous devons déjà digérer ce lancement. En trois mois,Autant d'indicateurs qui sont plutôt satisfaisants. Le référencement naturel est pensé, mais ne fait pas encore son effet, donc nous nous appuyons sur le SEA (référencement payant, ndlr).Il est pour le moment essentiel.