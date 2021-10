Tourisme : après 19 mois de crise, y a-t-il un "monde d'après" ?

J'ai et nous avons ressenti beaucoup de choses, comme de l'angoisse et de l'inquiétude et même un sentiment d'injustice

Il n'y a pas de monde d'après, mais un monde qui continue, avec des améliorations ou des ajustements. Je ne pense pas qu'il faille le faittout réinventer, mais trouver de nouveau moyen de répondre aux attentes,

Chacun a vécu la pandémie comme il a pu.Pour certains cela a été un épisode plus ou moins confortable, sans surcharge sociale, pour d'autres comme Paul Arseneault, le vice-président Innovation du MT Lab, la crise a été plus que troublante.," introduit cet observateur éclairé du tourisme canadien et français.Les acteurs du secteur ont pu partager aussi cela, alors que les frontières sont restées durablement fermées et que le tourisme a été pointé du doigt. Cet arrêt forcé a poussé l'industrie à se rassembler et se regarder, pour réfléchir aux conséquences du coronavirus.Si des réflexions ont été menés et des questions posées, pour Paul Arseneault, c'est un peu comme si 2020 et 2021 n'avaient rien changé. La révolution attendra ou n'aura pas lieu." poursuit Sophie Lacour, DG d'Advanced Tourism.