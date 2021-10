Les agences ne veulent pas entendre parler de révolution écologique !

Embarrassé par les réponses iconoclastes, François-Xavier Izenic, l'animateur de la table ronde, tend désespérément la main aux autres participants. Mais le message diffère peu, la transition écologique attendra.



" Je rejoins complètement Laurent. Nous avons un rôle dans nos entreprises, mais ce n'est pas à nous de juger ou déconseiller tels ou tels voyages.



Nous continuerons à aller à New York. Nous avons vendu ce qui faisait plaisir à NOS clients, la réalité est économique ," indique Adriana Minchella., la présidente du Cediv.



L'urgence climatique est encore une réalité... lointaine du moins pour LES clients actuels des agences de voyages. Des affirmations qui exaspèrent les plus jeunes spectateurs d'une salle faiblement garnie.



" Ce n'est pas le monde d'avant, mais d'avant-hier avec ce genre de discoursDéjà que nous avions une image ringarde, avec ces propos ça ne va pas s'améliorer, " lâche un agent de voyages spectateur de la table ronde.



Malgré tout le président d'Havas a adressé une réponse plus politiquement correcte.



" Un mouvement est en cours, puisque l'offre des tour-opérateurs se renouvelle et s'enrichit de contenus plus responsables et verts.



Ce n'est pas aux agents de voyages de décider pour le client. "



Le message est passé, la main tendue n'a jamais été saisie. Dommage. Toujours vivante, toujours debout, la Distribution post pandémie n'est pas plus "vert-ueuse" que celle d'avant. Mais force est de reconnaître qu'elle a d'autres urgences que celle de la crise climatique. Mais ne nous leurrons pas : cette dernière saura se rappeler à leur bon souvenir et elle n'y coupera pas !