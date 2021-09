Chômage partiel : passer à l'APLD... Il n'est pas trop tard pour bien faire !

TourMaG.com - Quelle est la réduction maximale de l’horaire de travail ? Et concrètement comment cela se passera-t-il ?



Me Marie-Laure Tarragano : Dans tous les secteurs que j’ai cités, les accords de branche permettent la possibilité de réduire l’horaire de travail jusqu’à 50% au lieu de 40% dans le droit commun.



Cette réduction s’apprécie sur toute la durée du dispositif, soit les 24 mois, donc une société peut réduire l’horaire de 90% sur une première période de 6 mois, puis 10% sur la suivante car elle arrivera à 50% au total, mais répartis selon ses besoins.



Par ailleurs, cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée totale d'application du dispositif prévu par l'accord collectif ou le document unilatéral.



Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.



En conséquence, il est possible pour l'employeur d'alterner des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 50% sur la totalité de la période.



Le texte exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD, comme c’était possible avec l’AP.



En revanche, il est possible, comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de travail (unité de production, atelier, services, etc.).



La notion d’unité de travail peut être finement subdivisée, sous réserve de rester objectivement identifiable au sein de l’organisation interne. Par ailleurs, il est possible de créer des sous-catégories : ainsi un responsable de service peut légitimement avoir un temps travaillé supérieur aux salariés de son service...



TourMaG.com - Comment apprécier la réduction horaire des salariés à temps partiel ?



Me Marie-Laure Tarragano : Il est possible de proratiser la réduction de l’horaire des salariés à temps partiel, c’est-à-dire que la réduction de l’horaire se calculera en fonction de leur durée de travail, non de la durée légale des 35h.



TourMaG.com - Me Tarragano, avez-vous une dernière information importante à communiquer sur l’APLD ?



Me Marie-Laure Tarragano : Oui, car l’autorisation d’APLD vaut pour 6 mois, ce qui veut dire qu’il faudra présenter la demande de renouvellement...



Les contrôles vont être très stricts comme vient de l’indiquer le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il faudra joindre à la demande de renouvellement des documents très précis à défaut desquels la demande sera réputée incomplète et ne sera pas validée.



Il s’agira d’un bilan sur la mise en œuvre du DU initial précisant le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’un diagnostic actualisé de la situation économique et de ses perspectives d’activité.



L’histoire n’est donc pas finie, mais à suivre…