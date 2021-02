Activité partielle de longue durée : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ?

TourMaG.com - L’APLD est-ce un bébé de la crise ou cela existait déjà par le passé ?



Marie-Laure Tarragano : Non ce système a déjà existé dans le passé même s’il a été modifié à plusieurs reprises.



Le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) a été créé en 2009 et fut plusieurs fois modifié, l'application de ce dispositif était subordonnée à la conclusion d'une convention d'activité partielle de longue durée entre l'entreprise et l'administration, d'une durée minimale de 2 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 12 mois.



Ces dispositions du Code du travail relatives à l'APLD ont ensuite été abrogées et ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2013 car supprimées par le décret du 26 juin 2013.



Le dispositif de chômage partiel a été profondément réformé par l'article 16 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, qui l'a simplifié et rebaptisé « activité partielle ».



TourMaG.com - A quoi correspond la version 2020, pour la crise de la Covid, de l'Activité partielle de Longue Durée ?



Marie-Laure Tarragano : En application de l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, les entreprises confrontées à des difficultés économiques durables, mais dont la pérennité n'est pas compromise, peuvent recourir à un dispositif spécifique d'activité partielle.



Initialement désigné sous l'acronyme « ARME » (Activité réduite pour le maintien en emploi), ce dispositif spécifique d'activité réduite est désormais communément désigné sous le nom d'« APLD » (activité partielle de longue durée).



Le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 précise les modalités de mise en œuvre de l'APLD, notamment le contenu de l'accord collectif ou du document unilatéral de l'employeur, ses modalités de validation ou d'homologation par l'administration, les montants de l'indemnité et de l'allocation, le contrôle des engagements pris par l'employeur en termes d'emploi et de formation et les modalités d'articulation de l'APLD avec l'activité partielle « classique ».