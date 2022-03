Activité partielle, APLD : quelles sont les nouvelles mesures ?

> Report de la date limite pour négocier et conclure des accords ou déposer un document unilatéral jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu du 30 juin 2022 :



En l’état, les textes prévoient qu’il est possible de déposer un accord jusqu’au 30 juin 2022 et passé cette date il ne sera plus possible de mettre en place l’APLD.



Ainsi pour faire face aux nouvelles conséquences économiques, le Gouvernement envisage de reporter la date maximale pour déposer un accord ou un document unilatéral au 31 décembre 2022 et non plus au 30 juin 2022.



Ainsi les entreprises dont l’activité ne serait pas immédiatement affectée pourront demander à bénéficier de l’APLD au plus tard le 31 décembre 2022.



> Possibilité d’adapter les termes d’un accord ou d’un document unilatéral d’APLD pendant toute sa durée afin de prendre en compte l’évolution de la situation économique de l’entreprise pendant la crise



En effet il va être possible d’« adapter les termes d’un accord ou d’un document unilatéral APLD pendant toute sa durée afin de prendre en compte l’évolution de la situation économique de l’entreprise pendant la crise ».



Néanmoins en l’absence de texte, aucun contenu n’a encore été donné à cette possibilité envisagée mais l’on peut s’attendre à ce que les entreprises puissent par exemple modifier les salariés bénéficiaires de l’APLD en ajoutant des salariés qui n’étaient pas concernés par l’APLD.