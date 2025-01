Présomption de démission : tout ce qu’il faut savoir sur l’abandon de poste en 2025 [ABO]

Pendant la période d'absence non justifiée du salarié, son contrat de travail est suspendu. Par conséquent, il ne perçoit pas de rémunération.



L'expiration du délai pour répondre à la mise en demeure de l’employeur fait courir le point de départ du préavis que le salarié est censé exécuter.



Le salarié présumé démissionnaire n’a pas droit à l’allocation d’assurance chômage. L’employeur remet au salarié, comme pour n'importe quelle démission, ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d’assurance chômage).

Dans cette décision (CE, 18 décembre 2024), le Conseil d’Etat vient valider le dispositif de la présomption de démission tout en y apportant des précisions.



Concernant le point de départ du délai de 15 jours, le Conseil d’État valide le choix du décret de le faire courir à compter de la présentation de la mise en demeure et non de sa réception effective.



Le Conseil d’État apporte toutefois une précision essentielle concernant le contenu de la mise en demeure. Pour que la démission puisse être valablement présumée, le salarié doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sans motif légitime justifiant son absence.



Le Conseil d’État constate enfin que le Ministère du Travail ne s’est pas prononcé sur le choix entre la procédure disciplinaire et la procédure de présomption de démission : en effet, le questions-réponses mis en ligne par le Ministère du Travail a vite été retiré de son site Internet en juin 2023.



Ainsi très clairement, la décision du Conseil d’État, si elle valide le dispositif dans son ensemble, ouvre la voie à de nouveaux contentieux portant notamment sur :



- le caractère suffisant de l’information donnée au salarié sur les conséquences de son absence de réponse ;



- le point de départ effectif du délai de 15 jours en cas de non-distribution de la lettre recommandée ;



- l’appréciation du caractère légitime des motifs d’absence invoqués ;



- le choix entre la procédure disciplinaire et la procédure de présomption de démission.



Vigilance donc à la mise en œuvre de cette procédure très facile, mais dont il convient de bien respecter les conditions cumulatives pour son plein effet.



A défaut de bien respecter la procédure, la rupture serait considérée comme abusive sinon, avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse même si dans les faits le salarié ne se présente plus depuis longtemps…



Vigilance encore aux « arrangements » car France Travail pourrait être amené à sanctionner les employeurs qui choisissent le licenciement pour « permettre » au salarié de bénéficier néanmoins des allocations chômage… et l’employeur de prendre donc le risque d’être condamné à un remboursement des allocations versées….



Les deux parties doivent donc avoir bien conscience des enjeux !