Loi sur le partage de la valeur : quelles nouveautés et opportunités ?

TourMaG.com - Y'a-t-il d’autres grandes modifications concernant l’intéressement et la participation ? Et pour toutes les entreprises ?



Me Marie-Laure Tarragano : Oui, et de manière très impactante pour deux mesures particulièrement. Cela permet une double motivation et une meilleure visibilité tant pour les entreprises que pour les salariés.



Ainsi désormais, les entreprises peuvent procéder à des avances sur les primes de participation et d'intéressement, et mettre en œuvre une répartition de ce dernier plus favorable aux bas salaires.



Ces avances sur intéressement et également désormais sur la participation doivent être faites selon une périodicité qui ne peut pas être inférieure au trimestre.



A noter que l’accord d'intéressement peut favoriser les bas salaires et peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base à la répartition individuelle lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires.