Activité partielle : la prise en charge à 100% prolongée jusqu’au 31 décembre 2021...

Oui en effet, fort de ce recul (la branche tourisme est la dernière à mettre en place l’APLD) et des échanges privilégiés que j’ai eus avec les DREETS nationales et régionales nous informant de difficultés futures probables et ou seulement éventuelles à assurer les demandes d’indemnisation, je fais désormais la préconisation de faire des DU de 36 mois directement.Les DREETS m’ont informée qu’ils pourraient soulever ne pas avoir le recul suffisant pour apprécier la réduction de l’horaire lorsque celle-ci excède 50% sur la première période d’autorisation si elle n’a été que de 6 mois et ce même si le document unilatéral a été homologué.Elles ont également constaté dans certaines branches des abus.Afin de sécuriser les demandes d’indemnisation et pour qu’elles soient plus rapides, je préconise donc désormais aux sociétés de faire un DU de 36 mois directement et d’ailleurs pour toutes mes sociétés clientes j’ai fait cette durée par modification.Allonger la durée du document unilatéral permet ainsi d’assurer à la DREETS que la société est susceptible de recourir à l’APLD sur cette période et non seulement 6 mois, ce qui permettra de faire automatiquement accepter les demandes d’indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail supérieure à 50% au terme des 6 premiers mois.Les DREETS souhaitent enfin s’assurer de l’application des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sur la totalité du dispositif, c’est-à-dire 24 ou 36 mois (ce qu’une durée de DU à 6 mois ne permet pas).Surtout, cette modification permet de faciliter les éventuelles futures démarches puisque le document unilatéral sera toujours valable pour renouvellement de l’APLD. Comme le DU sera valable, il n’y aura pas à demander de nouvelles homologations du document mais uniquement le renouvellement.Vous l’aurez compris, cela va finalement permettre une facilitation évidente du reste du processus en cas de poursuite de l’APLD, c’est une garantie certaine sur le déroulement du procédé sur la période des 24 ou 36 mois sans aucune difficulté d’appréciation de la réduction de l’horaire que vous pouvez répartir comme bon vous semble sur la période.En faisant un document unilatéral de 36 mois immédiatement, les indemnisations seront bien plus faciles lorsque le taux de temps chômé dépasse 50% par semestre, en effet les 50% seront examinés à l’issue des 36 mois et non des 6 mois…