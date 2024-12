Emploi des seniors : quid du nouvel accord national interprofessionnel ? [ABO]

Je précise que les organisations signataires s’engagent à analyser l’opportunité de renforcer l’attractivité de ce nouveau contrat, et, le cas échéant, peuvent décider à l’unanimité de mettre en œuvre les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2027 :



1. la possibilité pour le nouvel embauché en « contrat de valorisation de l’expérience » de cumuler sa rémunération et l’allocation de retour à l’emploi lorsqu’il percevait une rémunération d’au plus 30% à celle obtenue dans son emploi précédent ;



2. la mise en place d’une exonération de cotisations d’assurance chômage pour l’employeur qui recrute un salarié en « contrat de valorisation de l’expérience », à raison d’un point par an à partir de 60 ans.



Je dirais que le levier pour vraiment relancer l’emploi des seniors est là : des incitations fiscales, des diminutions de charges et un cumul !



Mais en raison de la règle de l’unanimité, il semblerait que ces dispositions restent lettres mortes, donc pas d’actualité en l‘état. Néanmoins, cela sera reproposé et reprovoqué j’en suis certaine.

Je pense que l’autre mesure phare est la retraite progressive, ouverte dès 60 ans.



Le texte entend en effet renforcer l’attractivité de la retraite progressive, aujourd’hui peu répandue.



Je rappelle que ce dispositif permet aux salariés de bénéficier d’une fraction de leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle réduite, afin de continuer à améliorer leurs droits à la retraite.



Ce dispositif sera dorénavant accessible à compter de 60 ans alors que l’âge légal de départ en retraite doit être relevé progressivement jusqu’à 64 ans. Les salariés concernés pourront demander, sous réserve de l’accord de leur employeur, que leurs cotisations retraite soient calculées sur la base du salaire équivalent temps plein.



Au moment de l’entrée dans le dispositif, le salarié et l’employeur peuvent convenir ensemble des éventuelles missions de tutorat ou de mentorat assurées par le salarié.



Mais attention cependant, ce dispositif ne devient pas pour autant un droit auquel l’employeur ne pourrait plus s’opposer ! Le salarié devra nécessairement obtenir l’accord explicite de son employeur pour en bénéficier, ce ne sera donc pas un droit acquis.



Par contre, l’éventuel refus de l’employeur devra être justifié de façon « écrite et motivée » par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité de l’entreprise. Je rappelle que le salarié devra avoir cotisé pour la retraite pendant au moins 150 trimestres pour bénéficier de ce dispositif.



Une autre mesure importante est la création d’un nouveau cas de temps partiel.



En effet le récent accord dispose également d'un nouveau « temps partiel de fin de carrière » pour favoriser la « prolongation de la vie professionnelle ».



Le texte prévoit la mise en place d’un temps partiel de fin de carrière, sur le même poste ou sur un autre poste, compensé « en tout ou partie » selon des modalités définies par un accord de branche ou d’entreprise…



Au moment du départ, l’employeur pourra décider de maintenir (ou non) l’indemnité de départ en retraite sur la totalité ou une partie de la rémunération. Ce passage à temps partiel est mis en œuvre jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein ou jusqu’au recours au dispositif de retraite progressive.



Il est fort probable que la branche se saisisse et propose - si l’ANI passe en loi, comme elle le fait avec un accord de branche - un dû pour les petites entreprises…