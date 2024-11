Pourquoi les salariés seniors sont un atout pour l'entreprise

Le préjugé selon lequel les salariés seniors seraient "moins motivés" est également largement infondé.En réalité,. De nombreux seniors ont une attitude positive et une grande énergie lorsqu'ils se sentent valorisés et ont des objectifs clairs.De plus, les seniors ont souvent. Contrairement aux jeunes générations, qui sont parfois plus enclines à changer fréquemment d'employeur, les seniors recherchent souventet sont engagés sur le long terme.Cet engagement se traduit par une plus grande assiduité, une moindre rotation du personnel, et donc une stabilité organisationnelle précieuse pour les employeurs.En tant que senior, je sais ce que je ne veux plus dans un travail et ce que j'y cherche. Quand j'étais junior, c'était moins le cas et il m'est arrivé d'accepter un travail... par erreur, et d'être totalement démotivé par la suite. Passé un certain âge, je n'ai plus fait cette erreur.