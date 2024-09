Attractivité : dépourvus quand la reprise fut venue... 🔑

Si le covid a changé les habitudes, le cadre légal a évolué, lui aussi. La loi sur le partage de la valeur, étend les obligations pour les entreprises de plus de 11 salariés sous certaines conditions de bénéfices. Idem pour la RSE dont on parle désormais depuis plusieurs années. Tous ces mécanismes sont censés vous rendre plus compétitifs et séduisants envers vos collaborateurs et futurs salariés.Un nouveau sujet fait débat : celui de la semaine des 4 jours. Si les 35 h avaient fait bondir un bon nombre d'entrepreneurs, force est de constater que la semaine de 4 jours commence à faire son chemin dans la tête des dirigeants... et des salariés.Reste à trouver le bon rythme... et ce ne sera pas chose aisée !En attendant, certains chefs d'entreprise commencent sérieusement à l'envisager comme outil de "séduction" des talents et de fidélisation des salariés.