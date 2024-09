Une bonne rentrée 2024 pour les écoles de tourisme 🔑

« en net progression pour la deuxième rentrée du campus de Lyon avec 80 étudiants »

« la Compagnie des Alpes, MMV, le tissu hôtelier et résidence de tourisme à la montagne…, ce qui est plutôt mon network naturel »

« qu'il faut encore plus marketer les métiers du tourisme digital, tous ces nouveaux métiers, qui sont méconnus des étudiants, alors que les besoins sont fondamentaux sur les métiers du yield, du paramétrage, ceux liés aux plateformes informatiques, ainsi que les métiers du digital et du marketing ».

« Nous sommes de plein fouet en concurrence avec les écoles marketing digitales. Nous avons rempli notre master, avec 20 étudiants cette année, mais ils ne viennent pas naturellement. Viaticus est une jeune école, nous avons besoin de prendre notre bâton de pèlerin, d’aller rencontrer les écoles et l'industrie pour continuer à marketer et faire savoir que l'industrie du tourisme, c'est aussi et surtout le digital, le marketing digital et de nouveaux outils pour développer le business. »

Chez Viaticus , les campus de Paris et Lyon accueilleront, précise Yariv Abehsera , président depuis janvier 2024 de Viaticus et ancien fondateur de Travelfactory.Après plus de 20 ans dans l'univers de la distribution online, Yariv Abehsera a contribué à développer les partenariats, avec, souligne-t-il.Si les chiffres sont bons, le président de Viaticus remarque malgré toutL’école propose d’ailleurs