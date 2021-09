Formation : quel est le coût de l’alternance ?

TourMaG.com - Quid des aides gouvernementales ? Et non gouvernementales ?



Me Alice Goutner : Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », pour les contrats d’apprentissages conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, il est prévu une aide exceptionnelle à l’apprentissage.



Pour la première année d’apprentissage, cette aide est d’un montant de 8 000 euros pour l’apprenti majeur (et 5 000 euros pour l’apprenti mineur). Les entreprises de plus de 250 salariés n’y sont éligibles à compter de certains seuils (3% d’apprentis ou 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle).



Après cette première année, les entreprises de moins de 250 salariés, sont éligibles à l’aide unique de 2 000 € maximum pour la 2e année d’exécution du contrat et 1 200 € maximum pour la 3e année d’exécution du contrat (en dehors de la période de l’aide exceptionnelle, l’aide unique pour la 1ère année est de 4125 euros).



L’aide est versée de manière mensuelle, ainsi pour 12 mois et une aide de 8 000 euros, l’employeur recevra 666,67 euros chaque mois.



Pour en bénéficier, il suffit de transmettre le contrat d’alternance à l’OPCO auquel est rattachée l’entreprise qui se chargera de transmettre la demande à l’ASP [2] . L’employeur devra ensuite mentionner les informations concernant cette nouvelle embauche en DSN [3].



Les contrats de professionnalisation bénéficient de la même aide exceptionnelle pour la première année pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021.



D’autres aides spécifiques sont prévues dans le cadre du contrat de professionnalisation.



Ainsi, l’employeur peut bénéficier d’une aide forfaitaire de maximum 2 000 euros pour l’embauche en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus.



Cette aide peut alors se cumuler avec une aide de l’état pour l’emploi en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi de 45 ans ou plus.



Cette aide de l’état est plafonnée à 2 000 euros. Enfin, l’emploi d’un travailleur handicapé en contrat de professionnalisation permet une aide de 4 000 euros maximum.



Il est à noter que des aides régionales à l’alternance existent, mais il s’agit le plus souvent d’aides à destination des alternants.





1. Les Opérateurs de compétences (OPCO) sont des groupements de branches professionnelles suivant des critères métiers, compétences, enjeux de formation et de mobilité. Ils sont compétents pour accompagner les entreprises dans leurs besoins en formation et financer l’apprentissage.



2. Agence de Service et des Paiements



3. Déclaration sociale nominative