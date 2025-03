Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

« Mon alternance me permet d'acquérir des compétences concrètes en gestion des déplacements professionnels et en stratégie travel. L’ESCAET, quant à elle, m’apporte une vision globale du secteur en me formant aux différents métiers et aux nouvelles tendances du marché. »

L'alternance, qui alterne périodes de formation théorique en établissement d'enseignement et immersion en entreprise, offrePour l’étudiant, elle permet d’précieuse tout en percevant. C’est cette complémentarité entre théorie et pratique qui a séduit Antonin Py, étudiant en deuxième année de MBA à l’ESCAET et alternant chez Dassault Systèmes :Pour l’employeur, l’alternance esttout en ayant. De plus,sont accordées aux entreprises qui recrutent des alternants. Enfin, embaucher un alternant apporteDeux types de contrat existent,relève de la formation initiale, alors que lerelève de la formation continue.