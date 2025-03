Beaucoup de postes restent vacants, faute de candidats. Un paradoxe pour un secteur qui offre des opportunités variées et des perspectives d'évolution intéressantes.Depuis la crise Covid,, essentiellement des saisonniers,selon l’UMIH.Conscient des enjeux et des opportunités qu’offre le tourisme, l’État met en place des initiatives fortes pour soutenir la filière. Parmi elles, la. L'ambition est claire : renforcer l'attractivité de la filière et donner envie aux jeunes, mais aussi aux personnes en reconversion, de rejoindre ce secteur porteur de sens et d'avenir.Pour la troisième édition,: forums de l'emploi, des ateliers pratiques, des rencontres avec des professionnels, des visites de structures touristiques... seront organisés partout en France, l’occasion de rencontrer les écoles et les professionnels de la filière, mais aussi l’opportunité de sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par cette industrie.De quoi combler le manque de personnels ? C'est en tout cas, une bonne initiative pour donner un peu plus de visibilité au secteur ! dossier spécial dédié à l'emploi, au recrutement et aux ressources humaines dans le tourisme.La liste des événements de la Semaine des Métiers du Tourisme à découvrir ici