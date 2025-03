Emploi : Relais & Chateaux lance un site pour aider ses membres à recruter !

Il est essentiel pour notre Association d’attirer et de fidéliser de nouveaux talents. Les collaborateurs doivent évoluer dans en environnement de travail dynamique afin d’être en mesure de satisfaire leurs hôtes en toute sérénité. En rejoignant Relais & Châteaux, nos collaborateurs et collaboratrices découvriront un univers de valeurs associatives très singulier, dans lequel ils ressentiront le sens de la responsabilité sociale, culturelle et environnementale, qui guidera leur carrière

Notre secteur en France recherche activement de nouveaux candidats. Chez Relais & Châteaux, nous sommes à la recherche de nouveaux talents afin de continuer à garantir les plus hauts standards de qualité, mettant l'accent sur l'exclusivité et le service d'exception

Relais & Châteaux Careers,(français, anglais, allemand, italien, espagnol et portugais),Il donne aussi des explications sur l'identité et les valeurs de l’Association ainsi que des témoignages d'employés en poste.Facile à utiliser, la plateforme de recrutement permet aux employeurs de publier leurs offres d'emploi sur plusieurs sites d'emploi de façon simultanée, maximisant ainsi leur visibilité. Elle dispose également des questions de présélection afin de s'assurer que les candidats aient les prérequis.», souligne Laurent Gardinier, Président de Relais & Châteaux.», confirme Franck Farneti, Délégué France et Délégué Régional Provence Alpes Côte d’Azur Languedoc de Relais & Châteaux, et Directeur Général du Cap d’Antibes Beach Hôtel, France.