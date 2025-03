IEFT : Nathalie Delattre à la rencontre des étudiants en tourisme

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, Nathalie Delattre, ministre déléguée au Tourisme, s’est rendue à Bordeaux le vendredi 21 mars 2025 pour rencontrer les étudiants de l’ IEFT. Un échange en présence de professionnels du secteur, dont Christine Petyt (présidente des EDV Sud-Ouest), Marc Canavaggia (PDG de Sunêlia), Séverine Perrier (présidente du Club Hôtelier Bordeaux Gironde) et Nicolas Jabaudon (directeur général Lacanau Tourisme).Des élus locaux, tels que Karine Desmoulin (maire du Teich et présidente de Gironde Tourisme) et Brigitte Bloch (vice-présidente Tourisme, événements et équipements métropolitains Bordeaux Métropole), étaient également présents.