Atout France : "les conclusions de l'audit rendues dans 3 mois"

La ministre a indiqué que les conclusions de l'audit seront rendues dans 3 mois. "Nous déclinerons un plan d'action encore plus performant pour notre opérateur national " a-t-elle ajouté.



Parmi les chantiers prioritaires : celui de la data.



" Nous ne pouvons pas prendre une année de plus de retard sur l'ouverture de nos datas, et l'approvisionnement de nos datas. Atout France jouera un rôle essentiel dans cette politique," a martelé Nathalie Delattre.



Sur la question du budget, la ministre a mis en avant la "résilience formidable" du secteur " en pleine croissance". Pour rappel, le GIE ne bénéficie plus des fonds visas et du budget alloué du plan destination France, lancé durant la pandémie de Covid.



Elle ajoute toutefois : "Il y a toujours quelques problématiques, mais ne nous tirons pas une balle dans le pied. Montrons le meilleur visage que nous pouvons avoir.



Dans les budgets, on ne compte jamais l'énergie positive. Nous sommes capables de mettre beaucoup d'énergie dans les budgets. Nous avons tous fait des efforts.



Ce qui est intéressant dans Atout France, c'est le "E" de GIE, le "E" d'entreprise, qui nous ramène l'équivalent de 30 millions d'euros.



Et demain, grâce à des services de data, des services d'ingénierie - que nous ne valorisons pas aujourd'hui - seront mis au service de l'ensemble des acteurs touristiques.



L'opérateur sera en capacité de réunir encore plus de budgets. C'est le cercle vertueux d'Atout France. Et c'est bien pour cela que je me suis battue pour qu'on garde Atout France."