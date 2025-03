Tourisme français : un hiver solide, un printemps prometteur

Les données publiées par Atout France et ADN Tourisme indiquent que la fréquentation hôtelière au cours des deux premiers mois de 2025 est restée stable à l’échelle nationale. Des: +11 points à Marseille, +12 points à Toulouse. L’activité progresse plus fortement dans le secteur de la location saisonnière, avec +12 % de nuitées en janvier et +28 % en février. Cette progression est portée notamment par la clientèle étrangère. En effet, les arrivées aériennes internationales vers la France métropolitaine augmentent de 13 %, avec des hausses notables pour les voyageurs venus d’Australie (+32 %), de Suède (+18 %), du Danemark (+14 %) et de Corée du Sud (+12 %).Lareste également très présente : 35 % des Français sont partis en vacances d’hiver, dont 83 % dans l’Hexagone. Les courts séjours et les destinations proches sont privilégiés, avec une hausse de 4 points par rapport à 2024. Les données montrent aussi une croissance de la fréquentation internationale (+11 %), en particulier des marchés allemand (+20 %), espagnol et américain. À la, les stations affichent un taux d’occupation de 83 %, en progression de 1,6 point. La clientèle nord-américaine s’y distingue avec une hausse de fréquentation de 10,6 % pour les Américains et de 21,3 % pour les Canadiens. En outre-mer, lavoit ses arrivées aériennes progresser de plus de 5 %. Les recettes touristiques internationales atteignent 5,1 milliards d’euros en janvier, en hausse de 8 % par rapport à 2024.