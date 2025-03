Quelles actions concrètes en faveur de l'emploi dans le tourisme ?

« Permettre à des jeunes en âge de s'orienter et que l’on peut peut-être faire rêver en rentrant dans de belles maisons, de découvrir les métiers du tourisme »

« On va leur montrer aussi que c'est un secteur qui évolue, qui intègre les projets sur le développement durable »

« Les stages permettent de donner une autre image de nos métiers, d’être acteurs des bons moments passés des clients, de donner une image positive de la filière et de ses nombreux débouchés, avec des rémunérations bien meilleures que ce qui est communiqué en réalité. Je vois également les stages comme une mini-formation pour découvrir les fondamentaux des métiers et permettre aux stagiaires d’être en capacité d'être plus performants et de leur permettent de trouver des job étudiants »

« Actuellement, je suis en réorientation, après avoir entamé une fac de gestion, mais ça ne m’a pas plu. Je cherche une filière qui pourrait me plaire. Pendant la nuit de réorientation, j'ai rencontré des professionnels en rapport avec le tourisme et l'hôtellerie. On m’a parlé des mini-stages, j’ai pensé que c’était intéressant de tester, d’avoir un minimum d'expérience et de nouvelles connaissances pour d'autres métiers »

Pour inciter les jeunes générations à redécouvrir les métiers de l'Hôtellerie Restauration, la commission Tourisme de la CCI Nice Côte d'Azur met en avant lesObjectif ?, explique Audrey Bianchi, responsable de la filière tourisme de la CCI Nice Côte d'Azur.Les profils sont sourcés lors de la Nuit de l'Orientation, autre événement organisé par la CCI et via les réseaux sociaux avant d'être aiguillés vers des établissements susceptibles de les intéresser.La CCI mise sur ces mini-stages pour mettre en avant les atouts du tourisme : la possibilité de voyager, de parler plusieurs langues, l'évolution rapide des métiers, le contact humain…, commente Audrey Bianchi.Philippe Garcia, dirigeant du Groupe Marie et Compagnie, a accueilli cinq stagiaires l'an dernier.« Ça s'est plutôt bien passé,», dresse-t-il comme bilan., explique Philippe Garcia.Il accueillera ses prochains stagiaires aux vacances de Pâques, dont Talia Vieira Brito qui a déjà effectué un stage dans la restauration. Le prochain sera orienté vers l'hôtellerie., raconte la jeune femme.Si pour l'heure elle ne sait pas, si elle en fera son métier, elle souhaite continuer à découvrir plusieurs métiers du tourisme.