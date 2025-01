Ceetiz : "Quand j’ai commencé à 22 ans, on ne me parlait pas de bilan carbone…"

Le plus gros défi, pour moi, est le management. Je dirige aujourd’hui une équipe de 10 personnes – des chefs de produit, des assistants, et des agents de saisie.



Mon rôle est de leur transmettre mon expertise, de les accompagner dans leur progression et de les faire grandir dans l’entreprise. Ceetiz étant une petite structure d’une quarantaine de collaborateurs, nous sommes également impliqués dans des décisions stratégiques globales. D’ailleurs, je fais partie du Comex.

Le plus important, c’est d’avoir le goût du voyage. Le tourisme est un métier passion : on ne choisit pas ce secteur pour gagner beaucoup d’argent. Il faut être prêt à travailler dur, parfois tard le soir ou les week-ends. Mais la récompense est à la hauteur : des rencontres incroyables et des voyages que je n’aurais jamais pu me permettre autrement.

Absolument. Quand j’avais 22 ans, personne ne me parlait de bilan carbone ou de surtourisme. Ces sujets sont aujourd’hui incontournables et ils transforment complètement notre manière de concevoir le tourisme.



Je suis convaincue que la jeune génération continuera à voyager, mais d’une façon plus responsable. Le tourisme a encore de beaux jours devant lui, à condition de s’adapter à ces nouveaux enjeux.