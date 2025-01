Regards croisés : "Dans le voyage d’affaires, chaque journée est différente"

Sophie Marie : Quel est ton parcours et ta fonction chez Jancarthier Voyages ?



Nina Fiaut : J’ai commencé par des études scientifiques, avec l’objectif de devenir kinésithérapeute. Lors de mes vœux sur Parcourssup, j’ai finalement préféré m’orienter vers le tourisme qui correspondait davantage à mes envies, d’abord avec un BTS Tourisme effectué à Saint-Brieuc. J’ai ensuite souhaité améliorer mes connaissances. Mon frère, qui travaillait dans le secteur, m’a aiguillé vers l’ESCAET à Aix en Provence.



J’y ai posé mes valises durant trois ans, pour passer un Bachelor puis un Master. Aujourd’hui, à 27 ans, je supervise le service commercial et fidélisation chez Jancarthier Voyages, pour la partie voyage d’affaires ; soit trois commerciaux qui font de la prospection pour convaincre les entreprises de nous confier la gestion de leurs déplacements professionnels et trois account managers qui ont pour mission de suivre les clients tout au long des contrats.



Nina Fiaut : De ton côté, quelle est ta motivation ?



Sophie Marie : J’ai toujours été attirée par la photographie. J’ai d’abord vu dans le tourisme l’opportunité de réaliser de jolis clichés.



Depuis le lycée, j’ai préparé mon parcours en ce sens, avec un BTS Tourisme puis une licence professionnelle dans les métiers du tourisme et des loisirs et désormais un master à l’ESCAET, à travers une formation en alternance qui me conduit, à 23 ans, chez Jancarthier Voyages.



J’occupe le poste de support account manager, depuis presque deux ans. Mon travail consiste à conseiller des entreprises dont les déplacements professionnels annuels ne dépassent pas les 50 000 euros. Je les conseille sur leurs dépenses de voyages, je fais des préconisations, leur délivre des informations pour mieux appréhender leurs besoins futurs.