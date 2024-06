Je me suis d’abord interrogée à rester dans ce secteur d’activité et à faire une pause bien méritée

Mais j’ai cette envie de réaliser encore de grandes choses dans cette industrie, en me servant de toute l’énergie qui me caractérise, de mon expérience terrain et de mon leadership pour me lancer de nouveaux challenges.



J’ai eu dès mon premier entretien avec Philippe Taïeb - le président de Jancarthier (NDLR) - une très bonne connexion, c’est le défi proposé qui me semblait le plus challengeant d’une part et le plus humain de l’autre. C’est un patron très investi qui connaît tous les rouages du voyage d’affaires et qui est résolument tourné vers l’avenir.

Après avoir choisi de mettre fin cet automne à une belle aventure chez, qu’elle a intégré comme responsable du Business Travel avant d’en devenir directrice générale, Jancarthier , dirigé par Philippe Taïeb à Paris, boulevard Voltaire, comme», explique la professionnelle aguerrie, plus de 25 ans dans le voyage d’affaires, «