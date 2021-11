PHILIPPE TAIEB

2005 - il lance le premier Web to store en partenariat avec Last Minute

2001 - il succède à son père et prend la direction du Groupe Jancarthier.

1986 - Création de la première agence de voyages ouverte 24h/24h

1984 - il apprend le métier d'agent de voyage aux côtés et au contact de son père



Attaché à l’amitié et la fidélité avec ses partenaires, Philippe TaÏeb est animé par la volonté de satisfaire ses clients. Profondément affecté par l'incendie du siège historique de Jancarthier, créé en 1963, il a su rebondir en créant un plateau d’affaires, 88 boulevard voltaire, doté des technologies les plus modernes.



Pour l’agence loisirs, il a imaginé un nouveau concept où se mêlent, l’art, l’artisanat, et la connaissance du monde. Le tout autour d’un bar et d’un espace convivial.