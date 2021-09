Jancarthier : Un salon virtuel pour relancer le voyage d’affaires

Sur une matinée, le principe du salon est limpide : 3 conférences, des stands virtuels, un forum de discussion et une tombola (avec billets d’avions, voucher hôtel ou location de voitures à gagner).



Le tout via une plateforme web à laquelle participants, partenaires et conférenciers se connectent depuis chez eux. Le thème des 3 conférences de 30 minutes qui animeront la matinée : « Grandes tendances du voyages d’affaires, comment la Covid a accéléré les transformations ? », « Comment aborder les nouveaux défis de la sécurité sanitaire ? » et « Outils T&E or not ? ».



Le but, d’après Philippe Taieb : « redynamiser le secteur du voyage d’affaires en accompagnant sa reprise ».



Pour le P-DG, une vraie reprise des réservations se fait en effet sentir sur la fin d’année, mais les chiffres de 2019 paraissent encore loin. « N’oublions pas que le secteur est très fragile, les destinations continuent de s’ouvrir et de se refermer en alternance, et les budgets voyages de nos clients ont beaucoup baissé ».