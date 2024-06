IFTM : quelles nouveautés en 2024 ?

Dans cette période troublée, un évènement comme le nôtre a encore plus besoin de poids. Ne l’oublions-pas, le voyage c’est l’international, la rencontre

Autre innovation,. Plus grand, plus fonctionnel et exclusivement dédié aux agents de voyages, ce lieu sera cette année associé à l’Espace Conversations. Situé au cœur du salon, cet endroit tiendra à la fois lieu d’échanges et de réflexion, mais aussi de véritable espace de travail et de réseautage au service des agents de voyages.Le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme tiendra un corner pendant les trois jours du salon afin de rencontrer les agents de voyages et d’échanger.Lancé en 2018 par l’agence de communication Travel-Insight,visant à réunir au total 30 influenceurs, sociétés de productions et régies publicitaires.» conclut Laurence Gaborieau.Davantage de renseignements ici.