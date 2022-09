Bali Seken & Masaya Wonderland, de retour sur le salon IFTM 2022

Cette année, les frontières ré-ouvertes ont enfin permis à certains membres des bureaux basés à destination, de revenir à la rencontre de leurs partenaires.



« Le salon IFTM a été une belle occasion de gagner en visibilité et également, d’affirmer notre présence sur le marché français et européen. »



Et pour cette édition, Bali Seken et Masaya Wonderland ont voulu faire les choses en grand en ayant leur propre stand.

Convivialité, rencontres, état des lieux sur la situation à destination ont été au cœur des échanges.

Sans oublier d’évoquer leurs nouveautés en termes de production et d’itinéraire que ce soit en groupe ou en FIT.



Deux membres du bureau de Bali, deux du bureau de Manille et deux du bureau français ont occupé le terrain sur ces 3 jours intenses multipliant les rendez-vous programmés mais aussi les rencontres non planifiées.



L’expérience fut donc très concluante et selon les échos, de nouveaux projets devraient voir le jour prochainement… Un plus grand stand pourrait bien être envisagé pour l’édition 2023. L’avenir s’annonce radieux et des embauches sur les 3 structures sont en cours.