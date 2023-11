Retour sur le salon IFTM 2023 avec JANS TOURS

Du 3 au 5 octobre, nous étions ravis de vous retrouver pour discuter et échanger sur nos différents projets, envies, et opportunités de collaborer. Top Résa reste pour nous un rendez-vous incontournable, permettant à nos équipes venues spécialement de Bali et des Philippines, de rencontrer nos partenaires et clients en France.



Ce moment d’échanges et de retrouvailles fut également l’occasion de présenter à tous notre stratégie de fusion entre Bali Seken et notre licence DMC à destination, ainsi que notre nouveau nom : JANS TOURS.



Malgré l’absence cette année de l’Office du Tourisme d’Indonésie et de nos confrères réceptifs, l’événement fut un véritable succès, avec un réel engouement constaté pour nos destinations.



En trois jours, plus de 170 rendez-vous, planifiés en amont ou non, ont été effectués. L’occasion de rencontrer de potentiels nouveaux partenaires, faire un point avec nos clients actuels sur les projets déjà réalisés, et mieux connaître les besoins de chacun pour élaborer des productions personnalisées pour les FIT, les Groupes ou le MICE.



En point d’orgue de cette riche semaine, JANS TOURS s’est vu remettre le trophée de meilleur DMC toutes destinations confondues lors de la soirée Voyage Privé. Une belle récompense décernée par l’un des acteurs majeurs européens du secteur.