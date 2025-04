JANS TOURS poursuit son développement et accueille une nouvelle recrue !

Et devinez quoi ? Notre nouvelle recrue aura justement pour mission de nous aider à faire décoller cette destination, de l’imaginer, la façonner et la faire rayonner avec notre signature : des expériences humaines, des itinéraires sur-mesure, et des souvenirs qui marquent à vie.



Et une fois n’est pas coutume… place au questionnaire pour vous aider à mieux connaître Eva, notre nouvelle étoile du voyage !



Parce qu’au-delà de son expertise, on voulait surtout savoir : qui est vraiment Eva quand elle range sa valise et ferme son ordi ?



Le voyage que tu pourrais refaire 1000 fois ?

Eva : Un voyage en sac à dos en Asie. Je me souviens encore de la première fois où j’ai mis les pieds là-bas, en 2019. C’était aussi la première fois que je quittais l’Europe, j’étais émerveillée. L’ambiance, les couleurs, les odeurs, les sourires… tout était nouveau, tout me fascinait.



Je suis partie avec une copine et mon sac à dos, en mode aventure. Chaque jour était une surprise.



Ce que j’ai adoré, c’est découvrir des cultures complètement différentes, ressentir leur joie de vivre et leur simplicité. Et puis, l’Asie, c’est hyper varié : plages de rêve, jungles, rizières, temples, montagnes, villes animées et lieux plus calmes…



Et aujourd’hui, je suis d’autant plus heureuse d’en avoir fait mon métier, et de pouvoir parler de l’Asie au quotidien.



Le plat que tu rêves de découvrir en Asie ?

Eva : Un plat indonésien, évidemment !

Je rêve de découvrir les saveurs d’un vrai nasi goreng dans un warung balinais.



Ta bande son de voyage ?

Eva : Home Edward Sharpe & The Magnetics Zeros.

À écouter cheveux au vent, lunettes de soleil sur le nez, et sourire au visage.



Le livre à emporter partout ?

Eva : "Kilomètre 0" de Maud Ankaoua

Un bouquin qui te fait voyager. C’est une petite claque de sagesse et d’humanité. Il est rempli de belles réflexions, de douceur et de petites leçons de vie qui font du bien.



Une galère en voyage à raconter ?

Eva : Tout avait pourtant super bien commencé : un décor de rêve, une super ambiance sur le bateau… jusqu’à ce que la mer se déchaîne. Les vagues sont devenues énormes, le bateau tanguait dans tous les sens, et moi j’étais accrochée à la rambarde en me demandant ce que je faisais là. Sur le moment, on ne faisait pas les malins… mais une fois de retour sur la terre ferme, on a bien rigolé en repensant à la scène !



Le mot qui résume ta vision du voyage ?

Eva : Liberté

C’est LE mot. Voyager, pour moi, c’est s’offrir la liberté de s’émerveiller, de sortir de sa zone de confort, de se perdre et surtout… de se trouver. Liberté d’explorer, de s’ouvrir au monde et de vivre vraiment.