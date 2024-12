Bali & Lombok : Destinations Toujours Plus Attrayantes pour 2025

Lombok accueille également un nouvel établissement d’exception en cette fin d’année : The Sira Lombok a Luxury Collection Resort and Spa signé Mariott, une destination qui promet de redéfinir le luxe et le bien-être dans cette région préservée. Situé sur la plage immaculée de Sira, au nord de l’île, cet hôtel offre une combinaison unique de design raffiné, de services exclusifs et de connexion à la nature.



L’établissement est idéal à combiner avec The Meru Sanur à Bali, ou encore le Mandapa Ritz Carlton Reserve à Ubud.



Les Gili : Un Trio de Paradis

Les îles Gili – Trawangan, Air et Meno – continuent d’être une destination prisée, avec leurs eaux turquoise parfaites pour la plongée et le snorkeling. De nouvelles initiatives, comme des projets de restauration de coraux, renforcent leur attrait écologique.



Pourquoi Combiner Bali et Lombok ?

La proximité de ces deux îles en fait une combinaison parfaite pour un voyage équilibré. Tandis que Bali offre une immersion culturelle et une vie nocturne animée, Lombok promet une expérience plus calme au bord de ses plages immaculées. Les traversées en bateau rapide entre Bali et Lombok permettent de passer facilement de l’une à l’autre, rendant ce duo idéal pour un itinéraire de rêve.



2025 : Une Année Exceptionnelle en perspective !

Que vous soyez un amateur de luxe, un passionné de nature ou un explorateur curieux, Bali et Lombok en 2025 offrent des expériences inoubliables. Le mariage parfait entre modernité et tradition, aventure et détente, font de ces îles des destinations qui séduiront les voyageurs de tous horizons.



Préparez vos valises et laissez-vous envoûter par la magie de Bali et Lombok !