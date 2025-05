Jans Tours dévoile sa Production Groupes 2026 : l’expertise locale au service de vos projets de voyage à Bali

● Découverte en étoile depuis Ubud : pour explorer Bali sans changer d’hôtel trop souvent.

● Traversée Est-Ouest : pour une immersion progressive à travers les paysages variés de l’île.

● Grand tour complet : pour les groupes souhaitant une exploration approfondie.

● Combiné Java-Bali : avec Yogyakarta et/ou le volcan Kawah Ijen.



Chaque itinéraire inclut des expériences immersives à forte valeur ajoutée : visite d’une maison balinaise avec échange culturel, rencontre dans une école locale, initiation au travail dans les rizières, spectacle de danses balinaises dans un cadre authentique…



Mais aussi des activités originales et conviviales : journée en Volkswagen décapotable vintage, balade à vélo dans les rizières, cours de cuisine balinaise avec dégustation, massage traditionnel dans un spa local…



Côté hébergement, chaque hôtel a été rigoureusement sélectionné, avec des tarifs négociés au plus juste. Pour chaque circuit, vous avez le choix entre une version 3* et une version 4*, à adapter selon le budget de vos clients.



Et pour aller plus loin dans la personnalisation, des options à la carte sont disponibles : forfait boissons, dîners spéciaux, activités supplémentaires…



La nouveauté cette année ? Dans le cadre de notre engagement pour un tourisme plus responsable, nous avons choisi d’indiquer, à titre informatif, l’empreinte carbone par personne pour chaque circuit.



Cette donnée nous permet de :

● Mieux comprendre l’impact environnemental de nos voyages,

● Comparer les circuits de manière objective,

● Identifier les leviers d’amélioration pour réduire nos émissions,

● Offrir à nos partenaires et à leurs clients des options plus durables,

● Avancer ensemble vers un tourisme plus transparent et respectueux.