Mise en lumière des associations soutenues par JANS TOURS

Fondée en 1997 par Laurence Ligier, CAMELEON est une association française qui s'engage pour la protection et la réhabilitation des filles victimes de violences sexuelles et pour la promotion des droits des enfants aux Philippines. À travers une approche globale, CAMELEON offre un soutien éducatif, psychologique et social à ces jeunes survivantes, leur permettant ainsi de retrouver espoir et dignité.



Une Mission Humanitaire au Cœur des Enjeux

L'association se concentre sur deux grands axes aux Philippines :



1. La protection des enfants : En identifiant les enfants en situation de danger ou victimes de violences sexuelles, CAMELEON agit en partenariat avec des institutions locales pour leur offrir un refuge sûr et un accompagnement adapté.

2. La prévention et l’éducation : CAMELEON sensibilise les communautés locales, les jeunes et leurs familles aux droits des enfants, tout en luttant contre les tabous autour des violences sexuelles.



Un Programme Complet d'Accompagnement

CAMELEON propose un modèle holistique, comprenant :



● Un hébergement sécurisé : Les enfants recueillis vivent dans des maisons d’accueil où ils bénéficient d’un cadre stable et bienveillant.

● Un accès à l’éducation : L'association finance la scolarisation des enfants et fournit aux jeunes et aux parents des formations professionnelles.

● Un suivi médical et psychologique : Des professionnels de santé soignent et accompagnent les enfants pour les aider à surmonter les traumatismes.

● Une assistance juridique : l’association protège, prépare et assiste les enfants dans leurs procès contre leurs agresseurs.

● Des actions pour l’autonomisation : En grandissant, les bénéficiaires apprennent à devenir autonomes et à intégrer la vie professionnelle.



Un Impact Qui Fait la Différence