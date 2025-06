Les retours d’Audrey Marc, notre Business Developer, sur son voyage inoubliable aux Philippines !

Puis, direction Negros, une île souvent oubliée des circuits classiques. Ici, la nature règne en maître : rizières à perte de vue, volcans, cascades et plantations de canne à sucre composent un paysage rural authentique. À Dumaguete, les rythmes ralentissent, et l’on découvre une ville universitaire paisible et accueillante. Non loin de là, Apo Island impressionne par la clarté de ses eaux et ses récifs coralliens, offrant l’un des meilleurs spots de plongée de l’archipel.