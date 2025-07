Jans Tours rejoint TravelExchange.io : vos circuits Indonésie & Philippines confirmés en temps réel

TravelExchange.io : la plateforme pensée pour faciliter la vie des pros du voyage

Dans un secteur où agilité et rapidité sont essentielles, TravelExchange.io s’impose comme un outil incontournable pour les acteurs du tourisme B2B. La plateforme offre aux agents de voyages et tour-opérateurs un accès instantané à une vaste gamme de produits confirmables en direct, via une interface claire, rapide et intuitive.



Grâce à l’intégration de Jans Tours, les professionnels disposent désormais d’une sélection exclusive de produits en Indonésie et aux Philippines, conçus pour répondre à toutes les attentes : circuits immersifs, séjours balnéaires, combinés d’îles, hébergements haut de gamme…