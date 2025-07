Voyager pour réapprendre à se parler

Concrètement, comment applique-t-on cette philosophie, dans notre quotidien de Réceptif ? D’abord en privilégiant les rencontres authentiques. Avec des séjours chez l'habitant bien sûr, mais aussi en participant à des projets communautaires, en découvrant l'agriculture durable cubaine, ou en rencontrant les artistes locaux. En tout, en moyenne, une trentaine de Cubains avec qui les voyageurs auront un échange soutenu. Ces rencontres sont inscrites dans des activités originales entièrement conçues par nous :● L’agriculture durable dans la Finca Tungasuk : immersion dans l'agriculture bio cubaine, échange et déjeuner avec les propriétaires● Vivre à la campagne avec la famille Pintines : découverte de l'élevage traditionnel du cochon sauvage en semi-liberté dans la Ciénaga de Zapata● Les cultures et les traditions afro à travers la danse : répétitions de la Compagnie afro-cubaine Folklórico de Camagüey● Echange et débat avec les Archives Ouvertes : les intellectuels cubains racontent leur version de l'histoire, de la Révolution ou des relations avec les Etats-unis et le reste du monde. La Hiedra ● Rencontrer “ un ami à La Havane ” : partager un journée ou une soirée avec un Cubain, dans son quartier, dans son quotidien. Aller au marché ou au concert… découvrir la vie des habitants de La Havane, sans filtre. Une mise en condition pour inciter au vrai dialogue.