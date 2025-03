La nouvelle politique américaine aura-t-elle des conséquences sur Cuba ?

Coupure d’électricité, difficultés avec la nourriture, signes de pauvreté… c’est parfois ce qu’on entend sur Cuba. Qu’en est-il réellement ? Que disent ceux qui ont visité le pays ?Il existe de nombreux témoignages de ceux qui ont “osé” aller à Cuba. Ils sont concentrés en partie sur Cubania , le site d’informations le plus fiable sur Cuba. En parcourant ces notes, on est d’abord surpris par les différences de ton et de point de vue entre les messages colportés par les médias et les réseaux et ce qu’ont vécu les voyageurs sur place. Ces voyageurs ont découvert Cuba en organisant leur séjour avec un spécialiste de la destination : Terre d’Aventures, Velorizon, Indalo, Marco Vasco, Evaneos, ou encore Cuba Autrement…. Que ce soit en voiture, en bus, à pied ou en vélo, en rejoignant un groupe, avec leur entreprise ou en famille, ils témoignent de ce qu’ils ont vu et vécu. Des témoignages qui pourraient même donner envie d’aller voir par soi-même !Caraïbes Autrement, fort de ce constat, à la fois positif sur la fiabilité et la qualité des prestations touristiques, mais aussi négatif dû au renforcement des contraintes économiques et administratives du pays, souhaite proposer des voyages accessibles au plus grand nombre - C’est aussi le cas d’Air France qui proposeen ce moment.D’abord pour les voyages en Individuel, Caraïbes Autrement propose une formule pour créer des programmes sur-mesure facilement et rapidement, même sans connaître tous les détails de la destination.Pour les groupes, comme pour les individuels, les contrats fournisseurs ont été revus à la baisse. On peut ainsi proposer aujourd’hui un circuit de, en haute saison. Tous les détails sur Caraibes Autrement