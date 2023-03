Appli mobile TourMaG



Caraïbes Autrement, réceptif à Cuba Cuba, toute une histoire…, qu’il nous faut raconter.

INDIVIDUEL



Outils à disposition



Les tables Excel et le papier-crayon ne suffisent plus pour gérer une opération en Individuel. L’informatisation de l’opération est indispensable. Caraïbes Autrement développe son système de gestion d’entreprise adapté au Réceptif (ERP) depuis plus de 15 ans.



Catalogue de prestations détaillées et actualisées, grâce à son organisation en « base de données » Conditions de vente adaptées au positionnement commercial du voyagiste. Outils pour réaliser des programmes de voyages sur-mesure depuis un espace Client-Pro.

Rigueur dans la réalisation des prestations



A Cuba, les participants sont assurés de profiter des prestations telles qu’elles leurs ont été vendues. Ceci grâce à une grande équipe dédiée sur place et à un flux d’informations centralisées :



le service de conciergerie offrant une assistance permanente à tous les voyageurs, le réseau de représentants sur tout le territoire cubain, les assistants sur le terrain, … tous sont connectés à un même système qui diffuse une seule et même information, celle transmise par l’Agence Client.



Disponibilité des produits



Les produits de Caraïbes Autrement sont dessinés de telle manière à être interchangeables, et à permettre de réaliser des programmes sur-mesure. Ils font l’objet d’un contrôle de qualité systématique et d’une mise à jour permanente. Le concept de produits génériques et l’accès à son catalogue personnalisé permettent à l’Agence de vendre des voyages à ses clients sans même consulter Caraïbes Autrement.



GROUPE Caraïbes Autrement applique pour le Groupe trois formes différentes de traitement. Chacune de ces formes utilise des modes de fabrication, commercialisation et réservation distincts.



Entreprises



Ce sont les voyages de type « Incentive ». Une entreprise invite ses clients ou ses collaborateurs.



Cuba n'a pas besoin de beaucoup de maquillage pour un effet de mise en scène garanti. Tout est théâtral : décors naturels, ambiances originales, culture, nature, plages ... A disposition, une logistique insoupçonnée pour garantir des groupes de 10 à 500 participants, le tout dans le pays le plus sûr d'Amérique. Depuis 25 ans, nous travaillons pour les professionnels du Voyage et les spécialistes Incentive, avec des opérations qui vont d'un circuit de découverte de l'île aux nuits les plus spectaculaires, avec le même objectif de faire connaître Cuba dans un cadre authentique et original.



Familles & amis



Un groupe de personnes qui se connaissent et décident de faire un voyage ensemble.



A partir de 6 participants, il faut réajuster les prestations normalement conçues pour les voyages en Individuel. Avec ou sans guide, avec un bus ou un van, les attentes diffèrent selon les participants... Le niveau des logements, le rythme des activités, la gastronomie… sont autant de questions à résoudre pour réussir une belle proposition de voyage. Notre assistance à la vente accompagne l’Agence dans le montage de son dossier.



Associations de participants



Voyage préconçu, soumis à la vente à travers un canal ou réseau, et/ou selon une thématique.



Inscrire des clients à un même voyage, c’est les associer pour participer à une expérience commune. Que ce soit pour venir marcher, pédaler, courir… nous proposons de réaliser avec l’Agence des circuits thématiques permettant d’organiser une vente publiée de type GIR, ou une vente ponctuelle pour un groupe déjà constitué.



Présentation de Cuba L’ambiance et les atouts de Cuba



Cuba est l’antithèse de Dubaï et de nombreuses autres destinations. Par exemple, à Cuba on ne trouvera pas d’infrastructure de luxe car la vraie richesse se trouve dans les cubains eux-mêmes. Bien que Caraïbes Autrement propose des prestations, notamment hôtelières, d’un niveau très correct, elles auront toujours un petit côté artisanal, qui tend à leur conférer une certaine authenticité.

Les moyens de transport sont également réduits, il y a très peu de voiture de location, mais nous proposons par exemple des circuits avec des chauffeurs assistants pour le même budget. Pas de 4X4, pas de Quad, même pas de train et quasiment pas d’avion, mais des Motoneta, des Coco-taxi ou des camions des années 50, sans parler des fameuses américaines !

La gastronomie est essentiellement locale, revisitée comme on dit, mais très rarement par des chefs étrangers, pas d’étoile Michelin à Cuba ! Par contre tous les produits sont de la ferme, pas le choix, que du bio, auxquels on ajoute la passion des cubains pour la cuisine, et le tour est joué. A Cuba, on mange bon, saint et copieux.



Mais c’est surtout l’attention pour le client, la motivation du travail bien fait, la convivialité naturelle qui favorisent un sentiment chaleureux et d’authenticité. Le voyageur sensible à la découverte et aux échanges le remarquera forcément. De Cuba, on se souvient avant tout des gens.



L’histoire de Cuba, son organisation sociale, sa manière d’être et de vivre à contre-courant interpellent. Les curieux du monde seront ravis d’échanger avec les cubains. Sa musique et pas seulement la salsa, ses arts et sa culture en général, combleront les amateurs et surprendront bien des visiteurs par son niveau. C’est une île, dans les Caraïbes, et pourtant, ce fut, et cela reste encore aujourd’hui, l’un des épicentres de l’intellectualité en Amérique.





Les thèmes et tendances Chacune de nos prestations contient une thématique principale. Elles se divisent en deux grands groupes, puis chaque prestation est estampillée afin de pouvoir la sélectionner. Il est ainsi possible de construire un voyage entièrement avec des prestations de type « développement durable ».



Culture & Tradition

Ce sont les thèmes qui font la réputation et la spécificité de Cuba : cigare, voiture américaine, histoire, musique, ou encore religion. Chaque prestation est une exclusivité de Caraïbes Autrement. Elle est réalisée par notre équipe en collaboration avec un spécialiste du thème. Les Activités privilégient l’échange avec les cubains et leur culture.



Nature & Société

Cuba est un pays qui répond au développement durable malgré lui. Alors que les nations développées cherchent par tous les moyens de freiner leur consommation pour le bien de la planète, Cuba vit au rythme naturel, mais souvent contraint, du recyclage, de l’agriculture bio, du rationnement et de l’équité sociale. A travers des rencontres, visites ou échanges, nous proposons des prestations sur les thèmes du low-tech, du social, de l’agriculture et de l’élevage, du voyage à pied ou à vélo, ou encore de la préservation de la nature.



Balnéaire

Cuba possède plus de 6 mille km de plage. C’est la troisième barrière corallienne du monde. Difficile de venir dans la plus grande île des Caraïbes sans profiter de la mer. Varadero, Cayo Santa Maria et Cayo Largo sont trois des principaux sites balnéaires du pays que Caraïbes Autrement propose dans ces prestations, et toujours avec un service personnalisé ajouté.





L’équipe de Caraïbes Autrement En moyenne les clients, une fois sur place, devront échanger avec une trentaine de Cubains en charge d'assurer leur voyage, entre assistants, logeurs, chauffeurs, guides... Une forme différente de réaliser le sur-mesure, non pas avec un seul guide en permanence, mais grâce à de nombreux contacts, issus de milieux différents qui, en plus d'offrir leurs services, donnent forcément un point de vue personnel sur leur pays. Une grande équipe, bien coordonnée, pour une attention rapprochée de tous les moments.

Notre bureau



Depuis 1995, nous sommes installés à la Lonja del Comercio, au coeur du centre historique de La Havane. Ici, gravite en permanence une trentaine de collaborateurs, en charge de la production, de la gestion et surtout de l’assistance aux clients, à travers notre service de conciergerie.



L’organisation



Notre organisation est basée sur une méthodologie propre, développée selon le standard TOGAF® (The Open Group Architecture Framework). L’entreprise est entièrement informatisée sur la base d’un système ERP (Enterprise Resource Planning) de la plateforme Odoo, complètement modifié et adapté aux besoins spécifiques du Réceptif.



Les équipes



Les principaux départements en relation avec l’opération, clients et fournisseurs, sont installés à Cuba, à La Havane et dans chaque provinces. L’assistance à la vente est installée en Europe. Une grande équipe d’une centaine de collaborateurs préparés et motivés pour présenter et faire connaître leur pays.







Communication







Il est essentiel, s’agissant de voyages sur-mesures et sophistiqués, d’être bien informé, que ce soit pour le participant comme pour celui qui prend la responsabilité de vendre un voyage. C’est pour répondre à ce besoin que Caraïbes Autrement propose Cubania. Cubanía est un magazine numérique qui explore et diffuse, à partir de perspectives locales, l’essence de la Cuba contemporaine, répondant en permanence à la question « qu’est-ce que Cuba aujourd’hui ? », en référence à son Histoire et pour construire son avenir. A travers ses nombreux articles, ses informations pratiques et ses fiches techniques, Cubanía permet aux professionnels, aux voyageurs ou aux simples curieux de se faire une opinion objective sur Cuba et de se préparer éventuellement au voyage.



Caraïbes Autrement

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Charlotte Ferrux

Responsable Commerciale Caraïbes Autrement

Caraïbes Autrement SA C / O Destino

Lonja del Comercio 3F - Habana Vieja

La Habana - Cuba

+33 9 77 19 62 06 (Renseignements en Europe)

info-agence-france@lahavane.com

www.caraibesautrement.com

Nos référents de vente :

Cécilia Mendez-Sourbé

Groupe Incentive

incentive@lahavane.com



Groupe Incentive

Wilian Brito Martinez

Groupe Thématique

thematique@lahavane.com



Groupe Thématique

Laïnet Grosjean-Hernandez

Séjour en Individuel

vente@lahavane.com





Séjour en Individuel

